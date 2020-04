Vendite USA: Animal Crossing New Horizons eccezionale, Nintendo Switch da record

Nonostante l'emergenza Coronavirus, le vendite di videogiochi, console e accessori durante il mese di marzo 2020 negli Stati Uniti d'America sono andate a gonfie vele. Stando a quanto segnalato da NPD, gli incassi sono cresciuti del 35% rispetto al mese di marzo dello scorso anno.

A conquistare la prima posizione tra i videogiochi è stato Animal Crossing: New Horizons, che ha fatto registrare il terzo miglior debutto di sempre per un gioco in edizione fisica pubblicato da Nintendo negli USA. Davanti a lui, solamente Super Smash Bros. Ultimate e Super Smash Bros. Brawl. Grazie all'incredibile risultato conseguito, Animal Crossing: New Horizons è già diventato il gioco di maggior successo del franchise d'appartenenza e il secondo titolo più venduto del 2020 in USA, dietro solo a Call of Duty Modern Warfare, che a marzo 2020 si è piazzato secondo. Sul gradino più basso del podio siede MLB The Show 20, che nel mese di lancio ha fatto meglio di MLB The Show 19. Complessivamente, le vendite dei videogiochi in formato fisico hanno generato 787 milioni di dollari, il risultato più alto dal 2011 per quanto concerne il mese di marzo.

NPD USA - Classifica marzo 2020

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare 2019 MLB: The Show 20 Resident Evil 3 Remake NBA 2K20 Doom Eternal* Persona 5: Royal Grand Theft Auto 5 Borderlands 3 Mario Kart 8: Deluxe*

* Vendite digitali non incluse



Per quanto riguarda l'hardware, si segnala una Nintendo Switch da record. Non solo è stata la console più acquistata, ha anche raddoppiato le unità vendute rispetto a marzo 2019 e ha fatto registrare le vendite più alte di sempre per il mese di marzo in generale, superando persino i risultati conseguiti durante il mese di lancio di marzo 2017. Buoni risultati anche per PlayStation 4 e Xbox One, che hanno visto incrementare le unità vendute del 25%. Complessivamente, in USA il mercato hardware ha generato un incasso di 461 milioni di dollari, in crescita del 63% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.