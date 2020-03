Vendite USA febbraio: COD Modern Warfare torna in testa, Switch la console più venduta

In ambito software, Call of Duty: Modern Warfare ha riconquistato la prima posizione , che nel mese di gennaio le era stata strappata da Dragon Ball Z Kakarot . L'action RPG basato sull'universo di Akira Toriyama a febbraio è sceso in quarta posizione, ma continua ad essere il gioco più venduto del 2020. La seconda piazza è occupata da NBA 2K20, mentre sul terzo gradino del podio siede l'immortale Grand Theft Auto 5.

US NPD SW - Feb 2020 Top 20 Sellers - Call of Duty: Modern Warfare returns to the top of the charts and was February's best-selling game. pic.twitter.com/Dl1azIqeBj — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 13, 2020

US NPD HW - Nintendo Switch was the best-selling hardware platform of February in both unit and dollar sales and reamins the best-selling hardware platform of the year. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 13, 2020

US NPD HW - Hardware spending in February 2020 fell 34 percent when compared to a year ago, to $183 million. All in market console platforms declined when compared to a year ago. Annual spending has dropped 35 percent, to $312 million. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 13, 2020