Vendite USA gennaio: Dragon Ball Z Kakarot domina tra i giochi, Switch tra le console

Puntuale come sempre, NPD ha diffuso i dati sulle vendite di console e videogiochi effettuate sul mercato nordamericano nel corso del mese di gennaio.

A dominare tra i giochi, prevedibilmente, è stato Dragon Ball Z Kakarot, che è riuscito a relegare in seconda posizione Call of Duty: Modern Warfare. Sul gradino più basso del podio siede invece Madden NFL 2020, seguito da Star Wars Jedi: Fallen Order e dall'immortale Grand Theft Auto V. NPD ha fatto notare che il free roaming di Rockstar Games è tornato in Top 5 per la prima volta dal mese di agosto 2019, e rimane ancora oggi il titolo più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti.

Dragon Ball Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfare 2019 Madden NFL 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V NBA 2K20 Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Ring Fit Adventure Red Dead Redemption II

Rispetto al mese di gennaio 2019, gli incassi generati dalle vendite software sono calati del 31%, probabilmente a causa del minor numero di titoli ad alto impatto arrivati sul mercato. L'anno scorso, in questo periodo uscirono Resident Evil 2 Remake e Kingdom Hearts 3, tra gli altri.

Per il quindicesimo mese di fila, Nintendo Switch è stata la console più venduta in USA. Anche in ambito hardware, tuttavia, si è registrato un calo degli incassi, in questo caso pari al 35%. NPD non ha reso note le posizioni dalla seconda in poi, quindi non sappiamo qual è stata la più venduta tra PlayStation 4 e Xbox One.