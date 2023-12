Vendite videogiochi in Giappone: PlayStation 5 è un portento, ma Switch tiene il passo

In contemporanea alla notizia sulla scalata della classifica giapponese di Super Mario Bros Wonder, sono giunti ulteriori dati di vendita provenienti dal noto portale Famitsu, relativi al mercato console per il periodo che va dal 20 al 26 novembre. PlayStation 5 è un portento ed è senza freni, ma Nintendo Switch tiene il passo e non demorde.

Dalle informazioni trapelate dalla rete, sappiamo che la console ammiraglia di casa Sony è stata la numero uno nel periodo del Black Friday, per quel che concerne le vendite nel lasso di tempo dedicato alle promozioni a tutto gas. PlayStation 5 ha così raggiunto un risultato più che positivo, il quale le ha garantito il primo posto nella classifica di vendita legata al periodo di cui sopra. Ciò nonostante, Nintendo Switch continua a schiacciare il piede sull'acceleratore, cercando di recuperare il gradino più alto del podio.

Qui di seguito trovate tutti i dati di vendita giapponesi dal 20 al 26 novembre:

PlayStation 5– 49,833 unità piazzate sul mercato;

Nintendo Switch OLED - 49,380 console vendute;

Nintendo Switch Lite - 13,364 unità;

PlayStation 5 Digital - 9,402 piattaforme vendute in Giappone;

Nintendo Switch - 8,940 unità piazzate sul mercato;

PlayStation 4 – 2,080 console vendute;

Xbox Series X– 1,834 unità vendute;

Xbox Series S– 299 unità vendute.

Pur detenendo il primo posto tramite la somma dei dati registrati dalle tre piattaforme, la famiglia di Nintendo Switch è costretta a lasciare il podio alla versione con lettore digitale dell'ultima arrivata del mondo PlayStation. Nel frattempo, tra un Super Mario RPG che è piaciuto ma che non ha dominato il Giappone, così come Super Mario Bros Wonder, il primo posto della categoria software è detenuto da un titolo del tutto inaspettato: "Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!".