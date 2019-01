Vendite videogiochi da record negli USA, incassati $43.4 miliardi nel 2018

L'Entertainment Software Association (ESA) e il gruppo NPD hanno annunciato che l'industria dei videogiochi negli Stati Uniti ha registrato un fatturato record di 43,4 miliardi di dollari nel 2018, in aumento del 18% rispetto al 2017.

"L'impressionante crescita economica del settore annunciata oggi è parallela alla continua diffusione dei videogiochi nella cultura mainstream degli USA, fenomeno che non conoscere barriere di età o estrazione sociale. L'intrattenimento interattivo si pone oggi come la forma di entertainment più influente in America", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato dell'ESA, Stanley Pierre-Louis.

"Le piattaforme console, PC e mobile hanno registrato una crescita significativa, mentre lo sviluppo di porzioni di mercato come i servizi di abbonamento e di streaming ha gettato un ulteriore sguardo sul futuro dell'industria" ha aggiunto Mat Piscatella, analista del gruppo NPD.

Sia le vendite hardware (incluse le periferiche) che le entrate software su tutte le piattaforme (console, PC, portatile e mobile), gli abbonamenti e gli acquisti in-game hanno registrato una crescita da record nel 2018. Ci sono 150 milioni di americani che giocano ai videogiochi, rendendo l'industria videoludica degli Stati Uniti uno dei settori economici in più rapida crescita della nazione. L'industria offre oltre 220.000 posti di lavoro nelle comunità di tutti i 50 stati, mentre più di 500 college e università in 46 stati offrono programmi e corsi relativi ai videogiochi.

Sapevate che Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti nel 2018?