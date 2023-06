Le vendite di Xbox Series X schizzano in Francia e sembra sia merito di Starfield

Secondo quanto riportato da diverse fonti, in questi ultimi giorni le vendite di Xbox Series X sarebbero aumentate a dismisura su Amazon in Francia, registrando un +1.300% e il merito sarebbe da ricercare nella presentazione Xbox Games Showcase che ha mostrato numerosi giochi, tra cui Starfield.

In generale, lo showcase Microsoft avrebbe fornito una panoramica interessante sui giochi in arrivo su Xbox Series X nei prossimi mesi e questo avrebbe convinto molti giocatori francesi ad acquistare o prenotare la console. Da notare come il dato in questione si riferisca solo ad Amazon France e non vengano tenuti in considerazione altri rivenditori francesi.

In Italia non sembrano esserci particolari scossoni e Xbox Series X mantiene la sua posizione di sempre su Amazon, almeno per ora, senza aumenti nelle vendite, ma vedremo cosa accadrà quando Starfield uscirà su Xbox Game Pass il 6 settembre.

Starfield avrebbe conquistato anche i giocatori PlayStation e sembra che diversi possessori di PS5 siano interessati ad acquistare una Xbox Series X per poter mettere le mani sul nuovo gioco di Bethesda. Ecco 6 cose da sapere assolutamente su Starfield, inoltre vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Starfield per farvi una idea sulle qualità del gioco in uscita il 6 settembre su Xbox Series X/S e PC.