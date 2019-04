Vendute 2 milioni di copie di Sekiro Shadows Die Twice in meno di 10 giorni

I vertici di Activision festeggiano il successo commerciale di Sekiro Shadows Die Twice: il nuovo capolavoro di From Software ha venduto la bellezza di due milioni di copie in meno di dieci giorni, un risultato incredibile se consideriamo le discussioni della community legate al livello di difficoltà del progetto.

Il vice presidente del marketing di Activision, Michelle Fonseca, ha voluto ringraziare personalmente i ragazzi della software house nipponica per lo straordinario lavoro compiuto con questa opera che evolve le dinamiche soulslike della saga di Dark Souls: "Sekiro Shadows Die Twice ha portato qualcosa di veramente speciale e unico nel portafoglio di giochi Activision, è stato un onore lavorare con From Software per proporre ai giocatori di tutto il mondo questo franchise nuovo di zecca".

"I fan hanno reso Sekiro uno dei giochi più incredibili di questa prima metà del 2019. Il titolo sta andando bene su tutte le piattaforme, incluso il PC, e siamo entusiasti del continuo supporto dato dalla critica e dai giocatori, è stato gratificante vedere la soddisfazione ricevuta dagli appassionati quando hanno superato le sfide offerte dal gioco", è stato il commento finale di Fonseca per anticipare gli altri dati riguardanti Sekiro.

Dal giorno di lancio, infatti, l'ultimo kolossal di Hidetaka Miyazaki ha calamitato le attenzioni degli utenti di Twitch superando gli 1,1 miliardi di minuti guardati in streaming dalla community e contribuito a sottrarre Ninja alla "concorrenza" di Fortnite. Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine potete trovare la recensione di Sekiro e un approfondimento di Cory Barlog, l'autore di God of War, sulla mancanza di accessibilità del titolo.