I più venduti del 2022: COD e FIFA dominano in occidente, il Giappone è di Nintendo

Con l'anno corrente ormai vicinissimo alla sua conclusione, è tempo di scoprire le Top 10 dei giochi più venduti tra Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, grazie ai dati rivelati dal portale Games Industry.

Abbiamo già visto i numeri generali del 2022 videoludico tra vendite in calo rispetto al 2021, i singoli giochi di maggior successo commerciale in ciascun territorio ed i trailer più visualizzati dagli utenti a livello mondiale. Scendendo ora più nel dettaglio in merito alle classifiche di vendita di ciascun mercato, scopriamo che negli Stati Uniti Call of Duty Modern Warfare 2 ha superato Elden Ring come best-seller del 2022, mentre nel Regno Unito il primato spetta a FIFA 23, che ha fatto meglio dell'FPS di Activision. In Giappone invece le prime dieci posizioni sono occupate quasi interamente da giochi Nintendo, con la sola eccezione di Elden Ring. Ecco le Top 10 dettagliate:

Stati Uniti

Call of Duty Modern Warfare 2 Elden Ring Madden NFL 23 LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker God of War Ragnarok Leggende Pokémon Arceus Pokémon Scarlatto e Violetto Horizon Forbidden West FIFA 23 MLB The Show 22

Regno Unito

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 Leggende Pokémon Arceus Horizon Forbidden West Pokémon Scarlatto e Violetto LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe God of War Ragnarok Nintendo Switch Sports Elden Ring

Giappone

Splatoon 3 Pokémon Scarlatto e Violetto Leggende Pokémon Arceus Kirby e La Terra Perduta Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Switch Edition Mario Party Superstars Super Smash Bros. Ultimate Elden Ring

Da notare come Elden Ring compaia nelle classifiche di tutti e tre i più importanti mercati internazionali: ricordiamo che il kolossal di FromSoftware si è imposto come il gioco più venduto del 2022 a livello globale, con 17,5 milioni di copie piazzate in meno di un anno.