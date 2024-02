Quanto ha venduto Alan Wake 2? Dati aggiornati da Remedy Entertainment

Alan Wake II è stato uno dei giochi più acclamati di tutto il 2023, sebbene in un primo momento non fosse perfettamente chiaro quanto avesse venduto. Precedenti stime parlavano di vendite sotto al milione su console per Alan Wake 2, ma adesso è Remedy Entertainment a fornirci dati precisi.

Lo studio finlandese ha confermato ufficialmente che il suo celebrato Survival Horror ha piazzato 1,3 milioni di copie: i dati sono aggiornati a inizio febbraio 2024 e segnano una crescita di 300.000 copie rispetto a dicembre 2023, periodo nel quale il nuovo Alan Wake aveva raggiunto il milione di unità vendute. L'ultima fatica di Remedy disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S sta dunque continuando a crescere sempre di più un poco alla volta.

In aggiunta, la compagnia fa sapere che Alan Wake II è il gioco venduto più velocemente nella storia di Remedy Entertainment: nei suoi primi quattro mesi di commercializzazione ha infatti venduto il 50% in più rispetto a Control, con risultati digitali tre volte superiori all'avventura con protagonista Jesse Faden (pubblicata però nel 2019, periodo in cui il digitale non era ancora così diffuso come oggi, ed anche in formato fisico).

"Siamo felici di questi primi risultati commerciali per Alan Wake 2", rivela il CEO di Remedy Tero Virtala sottolineando inoltre che "il gioco ha già recuperato una parte significativa delle spese di sviluppo e marketing". Alan Wake II si sta dunque rivelando un successo per Remedy, che si aspetta una continua crescita dell'opera anche nel prossimo futuro. In aggiunta, dice Virtala, "il lancio positivo di Alan Wake II ci ha permesso di supportare più facilmente gli altri nostri progetti in sviluppo: i ritmi nello sviluppo di Condor, Control 2 e Max Payne 1 & 2 Remake sono aumentati grazie al personale ora libero dagli impegni con Alan Wake II e ci aspettiamo che tutti questi progetti raggiungano la prossima fase di sviluppo durante la prima metà del 2024".

Lo sviluppo di Alan Wake 2 è stato ripercorso attraverso un video speciale pubblicato a San Valentino, mostrandoci più a fondo che ha preso vita l'ultima fatica della compagnia finlandese, soddisfatta di quanto raggiunto finora.