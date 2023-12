Quanto ha venduto Anthem? Il looter shooter di BioWare non è andato malissimo

Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni dettagli molto interessanti in merito alle vendite di Anthem, il celebre looter shooter di Bioware la cui rinascita non è andata a buon fine.

Dal profilo LinkedIn di Alexandre Scriabine, Senior Manager e Global Marketing Strategy di Electronic Arts, è venuto fuori che il gioco a base di armature volanti ha venduto 2 milioni di copie nella sola settimana del lancio, che vi ricordiamo avvenne nel febbraio del lontano 2019. Per quello che riguarda invece la somma totale di unità vendute, si raggiungono i 5 milioni. Sebbene il boost iniziale di vendite lasciasse ben sperare per il gioco, l'andamento del titolo sul mercato nei mesi successivi non ha soddisfatto Electronic Arts, anche a fronte degli investimenti fatti sul prodotto e sulle stime di vendita.

Va inoltre precisato che nella somma totale delle copie vendute sono incluse anche quelle pesantemente scontate degli ultimi anni, che in seguito alla cancellazione di Anthem Next iniziò ad essere svenduto a pochi dollari nei cestoni delle grandi catene. Insomma, nel lungo periodo il gioco non ha venduto molto ed è facile comprendere il motivo per cui le cose sono andate in quel modo.

Sapevate che, stando ad alcuni retroscena emersi solo in tempi recenti, Anthem fu sviluppato in soli 15 mesi?