Come parte dei tanti annunci per il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed, non potevano mancare i dati di vendita aggiornati della serie Ubisoft, dal 2007 il franchise degli assassini ha riscosso un notevole successo, ma quanto ha venduto Assassin's Creed?

Dal 2007 ad oggi, Assassin's Creed ha venduto oltre 200 milioni di copie, un dato che tiene in considerazione tutti i giochi della serie (anche usciti su mobile) e le vendite in formato fisico e digitale. Sicuramente un enorme successo che posiziona Assassin's Creed tra i brand più popolari e venduti di sempre del mondo dei videogiochi, negli anni la serie è diventata un vero e proprio media franchise sbarcando anche al cinema e dando vita ad esperienze non strettamente legate ai videogiochi.

Se il passato è stato certamente ricco, il futuro non è da meno, con Ubisoft che ha appena annunciato Assassin's Creed Mirage e vari progetti paralleli tra cui Codename Red ambientato in Giappone, Codename Jade ambientato in Cina e Codename Hexe apparentemente ambientato durante il periodo della caccia alle streghe. Senza dimenticare poi l'hub Assassin's Creed Infinity che collegherà tutti i giochi e le esperienze di Assassin's Creed, anche se non è ancora del tutto chiaro in che modo.