Quanto ha venduto Baldur's Gate 3, più o meno di 10 milioni di copie?

Durante una intervista concessa ai microfoni di GameStop, il CEO di Larian Swen Vincke ha dichiarato che Baldur's Gate 3 ha venduto e sta vendendo molto bene, avendo quasi raddoppiato i numeri del precedente gioco dello studio, Divinity Original Sin 2.

Dichiarazione generica in realtà ma su ResetERA si fa notare come Divinity Original Sin 2 abbia venduto circa 7.5 milioni di copie quindi idealmente si potrebbe pensare che Baldur's Gate 3 sia quasi arrivato a quota 15 milioni di unità distribuite in meno di un anno.

Si tratta, lo ribadiamo, di dati assolutamente indicativi e solamente supposti ma mai confermati dal momento che Larian non ha mai svelato ufficialmente i dati di vendita precisi di Baldur's Gate 3, limitandosi a dichiarare che il gioco ha riscosso un grande successo già durante la fase Early Access la scorsa estate.

Lo stesso Swen Vincke ha chiarito che Baldur's Gate 3 non avrà espansioni o un sequel, Larian sta lavorando ad un RPG Next-Gen che farà impallidire BG3 ma è ancora troppo presto per saperne di più a riguardo.

Baldur's Gate 3 ha vinto oltre 67 premi Game of the Year come miglior videogioco del 2023 superando così agguerriti rivali come Alan Wake II e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

