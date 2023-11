Quanto ha venduto Bloodborne? Davvero pochissimo, ma tutti gridano al sequel

Nell'ultimo documento finanziario diffuso da Sony è presente una sezione dedicata alle vendite di "giochi selezionati per PS4 e PS5", tra questi anche Bloodborne per PS4, titolo datato ma che nel tempo è diventato un vero cult per una nicchia di giocatori. Parliamo di nicchia perché le vendite del gioco FromSoftware sono state piuttosto basse.

Bloodborne, uscito il 26 marzo 2015, ha piazzato un milione di copie su PS4 in undici giorni, questo il dato più recente disponibile, aggiornato al 5 aprile 2015. Non sappiamo perché non ci siano rilevazioni a date successive, ma basandoci su questi dati (non troppo aggiornati, come detto) possiamo dire che Bloodborne non è stato all'apparenza un grande successo commerciale, seppur abbia avuto un riscontro di critica assolutamente positivo. Siamo lontani insomma dalle 17 milioni di copie di Elden Ring vendute in pochi mesi su cinque piattaforme diverse e con il genere Souls ormai sdoganata a differenza di otto anni fa.

Bloodborne è il gioco più datato dell'elenco, per trovare un titolo risalente alla stessa "epoca" dobbiamo arrivare al 10 maggio 2016, data di uscita di Uncharted 4 Fine di un Ladro, che ha venduto 2.7 milioni di copie in sette giorni.

Sono questi numeri molto lontani dalla forza delle attuali esclusive PlayStation: Marvel's Spider-Man 2 ha venduto cinque milioni di copie in dieci giorni, ad esempio mentre God of War Ragnarok ha totalizzato 5.1 milioni di copie in cinque giorni su due piattaforme (PS4 e PS5).

Stupisce come a fronte di numeri non certo pazzeschi (che però potrebbero essere cresciuti nel corso degli anni, con l'esplosione del fenomeno Souls) Bloodborne sia diventato un vero fenomeno, con tanti giocatori che da anni chiedono a gran voce Bloodborne 2, anche se Sony e FromSoftware non sembrano essere ricettive da questo punto di vista. Forse si potrebbe pensare ad un remake o una remaster del primo gioco per il decimo anniversario? Non è poi così lontano, in fondo.