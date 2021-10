Quanto ha venduto Bloodborne dal lancio ad oggi su PS4 e PS5?

Come rimarcato dall'eco mediatica degli insistenti rumor su Bloodborne tra remastered e sequel, il kolossal soulslike di FromSoftware continua a calamitare le attenzioni di milioni di appassionati. Ma qual è il numero esatto di copie vendute di Bloodborne? Proviamo a scoprirlo insieme.

Lanciato il 25 marzo del 2015, l'action ruolistico del papà di Demon's Souls e Dark Souls ha aperto una nuova finestra nel multiverso di esperienze soulslike firmate da FromSoftware ed esercitato un'enorme attrattiva nei patiti del genere.

I report finanziari condivisi da Sony a fine 2015, non a caso, segnalavano l'avvenuto raggiungimento delle due milioni di copie vendute, un traguardo ragguardevole se consideriamo la natura hardcore del titolo e il volume totale di console commercializzate fino a quel momento (poco più di 30 milioni). Volendo fare un raffronto con i numeri attuali, il rapporto copie vendute/console piazzate di Bloodborne è rapportabile (anzi, persino superiore) a quello di un gioco di successo come Ghost of Tsushima (ad aprile 2021, 6,5 milioni di copie per 116 milioni di PS4).

Purtroppo, l'ultimo dato ufficiale di Sony sul numero totale di unità vendute di Bloodborne risale proprio alla fine del 2015: da allora, le analisi di settore non hanno saputo fornire delle stime univoche sulle vendite generate da Bloodborne dal 2016 ad oggi. Nei sei anni e mezzo trascorsi dal lancio dell'opera a tinte dark di FromSoftware, infatti, si sono susseguite numerose iniziative promozionali che hanno coinvolto Bloodborne, come l'ingresso nel catalogo di PS Plus e PS Now o l'approdo nella collana PlayStation Hits.

Senza un chiarimento di Sony, è perciò estremamente difficile quantificare il numero esatto di copie vendute di Bloodborne o anche solo proporre delle stime più o meno credibili sull'andamento commerciale che ha saputo mantenere il titolo nel medio-lungo periodo. L'unica certezza, in tal senso, è quella rappresentata dal fatto che l'avventura fantasy di Miyazaki non rientra nella ristretta cerchia delle esclusive di maggior successo di PS4, come Uncharted 4, God of War e Marvel's Spider-Man.