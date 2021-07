Quanto ha venduto Death Stranding? Kojima Productions rivela la cifra

Da tempo si discute delle vendite di Death Stranding e molti analisti hanno più volte parlato di vendite al di sotto delle aspettative per il videogioco di Hideo Kojima, ma sarà davvero così? Adesso arriva una risposta precisa al quesito da parte di Kojima Productions.

Parlando ai microfoni di GamesIndustry.biz, Jay Boor (Head of Publishing di Kojima Productions) ha affermato che "per essere il primo gioco sviluppato da Kojima Productions, da un punto di vista delle vendite, ha performato abbastanza bene. A marzo 2021 Death Stranding ha venduto oltre cinque milioni di copie nel mondo su PlayStation 4 e PC."

Fino ad oggi i dati di vendita del gioco non erano mai stati resi pubblici ad eccezione di un report di 505 Games che parlava di incassi pari a 23 milioni di euro per Death Stranding su PC, escludendo quindi dal conteggio la versione per PS4 pubblicata da Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios.

A settembre Kojima Productions pubblicherà Death Stranding Director's Cut, una riedizione dell'avventura di Sam che include nuovi contenuti e migliorie rispetto alla versione originale, il gioco sarà disponibile inoltre per la prima volta su PlayStation 5 con novità dal punto di vista tecnico e ottimizzazioni come il supporto per il controller DualSense.