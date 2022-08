Quanto ha venduto Elden Ring? I dati aggiornati ad agosto 2022

L'ultimo report finanziario di Bandai Namco ci fornisce un importante aggiornamento sui dati di vendita di Elden Ring, il videogioco di FromSoftware uscito lo scorso mese di febbraio e baciato dal successo di pubblico e critica.

Ad oggi, Elden Ring ha piazzato 16.6 milioni di copie in tutto il mondo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, al 31 marzo 2022 le copie distribuite di Elden Ring erano pari a 13.4 milioni, questo vuol dire che nell'ultimo trimestre (dal primo aprile al 30 giugno 2022) Bandai Namco ha distribuito 3.2 milioni di copie di Elden Ring su tutte le principali piattaforme.

Numeri importanti che testimoniano l'enorme successo riscosso dal gioco di Miyazaki, diventato in poche settimane un vero e proprio fenomeno della cultura pop capace di conquistare milioni di giocatori e abbracciare anche un vasto pubblico che solitamente non gioca ai videogiochi.

Negli Stati Uniti, Elden Ring è entrato nella Top 10 dei videogiochi più venduti di sempre, risultato anche questo sicuramente notevole per un videogioco uscito da appena sei mesi. Adesso la community si aspetta il lancio di un DLC mentre per un sequel (non ancora annunciato ufficialmente, così come eventuali espansioni) ci sarà da attendere ancora a lungo.