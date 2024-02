Quanto ha venduto Elden Ring? Tantissimo, ecco i dati aggiornati al 2024

Tramite il comunicato stampa di annuncio di Shadow of the Erdtree, Bandai Namco ha svelato i dati di vendita aggiornati di Elden Ring, gioco di FromSoftware uscito a febbraio 2022 e che si appresta a celebrare il secondo compleanno questo weekend.

Secondo quanto riferito dal publisher, Elden Ring ha totalizzato e superato quota 23 milioni di unità distribuite, dato che include sia le copie fisiche distribuite ai rivenditori sia i download digitali. A febbraio 2023, Elden Ring aveva venduto 20 milioni di copie dopo dodici mesi di presenza sul mercato, questo vuol dire che nell'ultimo anno il gioco ha piazzato altre tre milioni di unità.

E questi numeri sono presumibilmente destinati a crescere con l'uscita di The Shadow of the Erdtree il 21 giugno, la prima grande espansione di Elden Ring arriverà presto e il primo trailer ha svelato interessanti dettagli come una nuova area esplorabile e nuovi boss.

Elden Ring Shadow of the Erdtree è il DLC più grande mai prodotto da FromSoftware, l'espansione chiuderà il ciclo narrativo di Elden Ring dal momento che lo studio giapponese non ha in programma un secondo DLC o un seguito, dopo l'uscita di Shadow of the Erdtree dunque Miyazaki si dedicherà ad altri progetti non legati all'Interregno.