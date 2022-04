Quanto ha venduto Elden Ring? Le vendite del gioco di FromSoftware

Il successo di critica e pubblico di Elden Ring è davanti agli occhi di tutti. L'avventura fantasy ambientata nell'Interregno si è dimostrata di eccellente qualità (come riportato nella nostra recensione di Elden Ring), ma finora quanto ha venduto l'opera From Software?

La ricezione molto positiva è stata affiancata da vendite sbalorditive, portando ad un successo commerciale mai visto per la compagnia giapponese. Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie nelle prime tre settimane del suo lancio: un risultato ineguagliato nel 2022 e secondo nell'ultimo anno solo a Call of Duty Vanguard. Prova del risultato raggiunto è anche la stabilità delle vendite, che ancora vedono l'Action/RPG nelle posizioni più alte delle classifiche di tutti gli store digitali e retail.

Le ragioni di questo successo vanno ricercate in diversi fattori: la portata dell'evento, prima di tutto, con un importante operazione di marketing da parte di Bandai Namco, ma anche la spinta e il passaparola della community di appassionati così come il coinvolgimento nello sviluppo di un nome 'mainstream' come quello dello scrittore George R.R Martin.



Senza contare, poi, le presentazioni a grandi eventi come i The Game Awards, le recensioni molto positive della critica e, in generale, il riconoscimento guadagnato nel corso degli anni dallo studio giapponese. Sempre a proposito del viaggio del Senzaluce, scopriamo quali sono i mostri più cattivi di Elden Ring.