Quanto hanno venduto le esclusive Nintendo per Switch? La lista aggiornata

Quali sono i giochi Nintendo per Switch più venduti in assoluto? In occasione della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre la casa di Kyoto ha aggiornato la lista dei million seller per Nintendo Switch.

Sono 79.87 milioni le console Switch vendute dal lancio mentre i giochi hanno raggiunto quota 532.34 milioni, tra questi le esclusive Nintendo dominano con Mario Kart 8 Deluxe saldamente in testa seguito da Animal Crossing New Horizons e Super Smash Bros Ultimate.

Giochi Nintendo Switch più venduti

Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milioni Animal Crossing New Horizons – 31.18 milioni Super Smash Bros Ultimate – 22.85 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 21.45 milioni Pokemon Spada e Pokemon Scudo – 20.35 milioni Super Mario Odyssey – 20.23 milioni Super Mario Party – 13.82 milioni Pokemon Let's Go! – 13 milioni Splatoon 2 – 11.90 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 9.82 milioni

Da segnalare inoltre Luigi's Mansion 3 a 9.13 milioni, Ring Fit Adventure a 8.68 milioni e Super Mario 3D All-Stars a 8.32 milioni. Si continua con Paper Mario The Origami King a 3.05 milioni, Clubhouse Games 51 Worldwide Classics a 2.62 milioni, Hyrule Warriors L'Era della Calamità a 2.84 milioni (solo in Occidente, escluse le vendite giapponesi), Xenoblade Chronicles Definitive Edition a 1.48 milioni e Mario Kart Live Home Circuit a 1.08 milioni.