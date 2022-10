Quanto hanno venduto Final Fantasy e Dragon Quest? Square Enix aggiorna i numeri

All'interno del suo ultimo report finanziario, Square Enix ha fornito alcune novità sui risultati commerciali delle sue serie di punta, che come al solito vedono il franchise di Final Fantasy come protagonista assoluto. Ma anche Dragon Quest si difende bene numeri alla mano.

Dal suo debutto nel 1987 ad oggi, Final Fantasy ha piazzato in totale la bellezza di 173 milioni di copie tenendo conto non solo dei tanti capitoli principali, ma anche degli innumerevoli spin-off, riedizioni e remake pubblicati nel corso di ben 35 anni di storia. E seppur ovviamente ben lontano da queste cifre, anche il brand di Dragon Quest si impone come un grande successo per il colosso nipponico, grazie alle sue 85 milioni di copie piazzate nel corso dei decenni.

Entrambe le serie attendono l'uscita dei loro prossimi esponenti, come Final Fantasy XVI (ed a tal proposito sono state promesse novità a breve per Final Fantasy 16) e Dragon Quest XII, senza dimenticare nel mezzo ulteriori spin-off, remake e nuovi giochi non per forza legate ai filoni principali.

Square Enix rivela infine che la serie di Kingdom Hearts ha raggiunto quota 36 milioni, numeri anch'essi destinati a crescere ulteriormente non appena il già annunciato Kingdom Hearts 4 farà il suo esordio sul mercato. Alla luce di questi risultati in continua crescita, non stupisce che Square Enix continui ad investire con sempre più insistenza nei confronti dei tre brand, e non è quindi da escludere l'arrivo di tanti altri giochi nei prossimi anni.