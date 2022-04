Quanto ha venduto il Game Boy Advance in tutto il mondo?

Il Game Boy Advance è stato uno dei traguardi più importanti raggiunti da Nintendo: la portabilità della console e il parco titoli di altissima qualità hanno contribuito a realizzare un grande successo commerciale e di pubblico. Quante sono state le unità vendute in tutto?

Va ricordato che il Game Boy Advance andò ufficialmente fuori produzione nel 2009, 8 anni dopo il debutto sul mercato della console portatile creata dalla Grande N. Fino al 2006 furono piazzate circa 33,6 milioni di unità solo negli Stati Uniti, divenute poi 36,2 milioni nel 2008. A dicembre 2009, considerando i risultati commerciali in tutto il mondo, i Game Boy Advance venduti ammontavano a circa 82 milioni di esemplari. Secondo il sito Statista, per la precisione, 81.51 milioni di unità. Come dicevamo, un importante successo superato però da altre console Nintendo tra cui Nintendo DS (154 milioni), Game Boy (118 milioni), Wii (101 milioni) e Nintendo Switch (103 milioni).

Una prova dell'estrema popolarità e influenza che la casa di Kyoto ha avuto sull'industria videoludica, anche per via della semplicità dei suoi formati, oltre all'ampio target di pubblico conquistato dalle macchine giapponesi. Ma a tal riguardo, pare che alcuni dei titoli usciti su Game Boy potrebbero tornare: un leak ha infatti svelato un emulatore GB e GBA per Nintendo Switch.