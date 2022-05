Quanto hanno venduto i giochi PlayStation su PC? Sony aumenta le previsioni di incasso

Sony ha svelato i dati di vendita dei giochi pubblicati sulla piattaforma PC, la compagnia conferma che questo business è in continua crescita e si guarda al futuro con notevole interesse per quanto riguarda gli incassi derivanti dai giochi per Personal Computer.

Durante l'anno fiscale 2021, Sony ha incassato 80 milioni di dollari dalle vendite nette dei giochi su PC rispetto ai 35 milioni incassati nell'anno fiscale 2020. Per l'anno fiscale 2022 invece si prevede una crescita che porterà gli incassi di questo settore a 300 milioni di dollari.

Ma come sono andati a livello commerciale i giochi pubblicati fino ad oggi su Steam e Epic Games Store? Horizon Zero Dawn è il gioco PlayStation più venduto su PC con 2,398,000 copie, segue God of War con 971.000 download e chiude Days Gone con 852.000 unità vendute. Dal conteggio è escluso Death Stranding, i diritti di pubblicazione della versione PC appartengono infatti a 505 Games mentre PlayStation e Sony hanno pubblicato il gioco su PS4 e PS5.

Numeri nel complesso interessanti ma destinati a crescere con la stessa Sony che si aspetta di guadagnare circa 220 milioni di dollari in più dai giochi PC, evidentemente ci sono altri titoli in arrivo e non ancora annunciati oltre ad Uncharted L'Eredità dei Ladri.