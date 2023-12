Quanto hanno venduto i giochi PlayStation su Steam?

Dal leak di Insomniac Games emergono anche informazioni sulle vendite di alcuni giochi PlayStation Studios su Steam: in un documento datato febbraio 2023 vengono riportati i dati dei download di titoli come God of War, Days Gone e Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn si distingue con 3.3 milioni di copie, segue God of War con 2.5 milioni e Days Gone con 1,7 milioni. Marvel's Spider-Man Remastered ha piazzato 1.3 milioni di unità da agosto 2022 a febbraio 2023, seguono poi Uncharted L'Eredità dei Ladri con 483.000 copie, Marvel's Spider-Man Miles Morales con circa 450.000 e fanalino di coda per Sackboy Una Grande Avventura con quasi 63.000 download.

Vendite dei giochi PlayStation su Steam

Si tratta di numeri non incredibili in alcuni casi: Horizon Zero Dawn è il gioco PlayStation più venduto su Steam con oltre tre milioni di download, grazie anche ad una serie di sconti e offerte, piuttosto bassi i dati di Marvel's Spider-Man Miles Morales e Uncharted L'Eredità dei Ladri con meno di 500.000 copie vendute.

Sackboy invece è ampiamente sotto i 100.000 download su Steam, evidentemente non la piattaforma ideale per un coloratissimo platform per famiglie. Paradossalmente, mancano i dati di vendita di Ratchet & Clank Rift Apart, sviluppato proprio da Insomniac Games.