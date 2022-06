Quanto hanno venduto i giochi Pokémon? La cifra totale è da capogiro

Intanto che si aspetta l'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch, dando così il via alla Nona Generazione, da The Pokémon Company arrivano interessanti dati in merito alle vendite complessive del franchise dai suoi inizi nel 1996 fino al 2022. E si tratta di numeri decisamente grossi.

Calcolando tutti i giochi pubblicati in oltre 25 anni, dunque sia capitoli principali che spin-off, la serie Pokémon ha superato quota 440 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Cifre incredibili, aiutate sicuramente dalle svariate decine di prodotti videoludici realizzati nel corso del tempo, ma che evidenziano comunque l'imponente impatto del brand, uno dei più famosi ed importanti in ambito videoludico. Grandissimi numeri anche per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, con oltre 43 miliardi di carte prodotte nel corso del tempo.

Ancora oggi sono i giochi Pokémon di Prima Generazione per Game Boy i più venduti in assoluto, con 47.520.000 milioni di copie piazzate dalle varie edizioni pubblicate negli anni '90 (Blu, Rosso e Giallo, oltre alla versione Verde esclusiva del mercato giapponese). Segue a ruota il trittico di Seconda Generazione rappresentato da Pokémon Oro, Argento e Cristallo per Game Boy Color, che complessivamente hanno piazzato 29.490.000 unità.

In ogni caso anche le produzioni più recenti hanno registrato risultati di tutto rispetto, con Leggende Pokémon Arceus che ha venduto oltre 12 milioni di copie nel giro di pochi mesi dal lancio avvenuto a gennaio 2022. E chissà quale sarà l'impatto di Pokémon Scarlatto e Violetto non appena saranno disponibili su Switch il prossimo novembre.