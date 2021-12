Quanto ha venduto God of War per PlayStation 4?

Non solo si tratta di uno dei titoli più amati da critica e pubblico per PlayStation 4, ma è anche un successo stratosferico sul piano commerciale. Stiamo parlando di God of War, il capitolo del 2018 che ha dato il via alla nuova saga di Kratos e suo figlio Atreus ambientata nella mitologia norrena.

Quanto ha venduto God of War? Stando agli ultimi dati diffusi da Sony ed aggiornati ad agosto 2021, l'opera sviluppata da Santa Monica Studios ha venduto in totale la bellezza di 19,5 milioni di copie: numeri clamorosi che superano quelli registrati da altre produzioni first party del colosso giapponese, come ad esempio Uncharted 4 Fine di un Ladro, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn. E tali risultati sono destinati a crescere ulteriormente nel prossimo futuro con l'esordio del gioco su PC (a tal proposito, eccovi un nuovo trailer in 4K e 60fps di God of War per PC), fissato per il 14 gennaio 2022.

Viene da chiedersi dunque come se la caverà l'attesissimo seguito, God of War Ragnarok, in arrivo su PS5 e PS4 nel corso del 2022: riuscirà a fare ancora meglio del suo illustre predecessore? Serviranno anni per avere una risposta definitiva, ma con tali premesse il prossimo episodio sembra avere davanti a sé un futuro radioso. Nel frattempo che si aspetta la sua uscita, l'avete visto il demake PS1 di God of War?