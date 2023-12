Quanto ha venduto God of War Ragnarok? Dati aggiornati a novembre 2023

Oltre alla confermata uscita del DLC gratis Valhalla per God of War Ragnarok disponibile dal 12 dicembre 2023, Santa Monica Studios ha anche confermato ufficialmente i dati di vendita relativi alla seconda avventura norrena di Kratos ed Atreus, disponibile su PlayStation 5 e PS4.

Al 19 novembre del 2023, dunque quasi un anno esatto dopo l'esordio sul mercato dell'acclamato Action/Adventure (pubblicato il 9 novembre del 2022), God of War Ragnarok ha venduto 15 milioni di copie, confermandosi così un importante successo per Sony. L'ultimo episodio della serie ha dunque conquistato l'attenzione di innumerevoli giocatori sparsi per il mondo che hanno aggiunto alla loro collezione uno dei giochi PlayStation più acclamati degli ultimi anni come testimoniato anche dall'eccellente media di 94 registrata dall'opera Santa Monica Studios su Metacritic.

Nel novembre del 2022 era stato inoltre confermato che God of War 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie: da allora Sony non ha fornito ulteriori dati aggiornati sulle vendite del capitolo precedente, ma sommando quanto noto fin qui la saga norrena di God of War ha totalizzato vendite pari a 38 milioni di copie. Ricordiamo che God of War 2018 è disponibile non solo su PS4 ma anche su PC: qualora anche Ragnarok dovesse sbarcare su quest'ultima piattaforma in futuro chissà quanto ancora potrebbero crescere i numeri già notevoli registrati dal kolossal per PlayStation.