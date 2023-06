Quanto ha venduto God of War Ragnarok per PS4 e PS5?

L’ultima fatica di Santa Monica Studio, uscito sul mercato ormai diversi mesi fa, ha riscosso un grande successo nei confronti della critica, ottenendo recensioni per lo più entusiastiche che evidenziavano la qualità del prodotto - a proposito, non dimenticatevi di recuperare la nostra recensione di God of War Ragnarok.

L'entusiasmo del pubblico ha successivamente confermato le altissime aspettative che il titolo portava con sé, portando il gioco a vendere l'enorme cifra di circa 5,1 milioni di copie solamente nella prima settimana appena successiva al lancio ufficiale sul mercato. Dopo meno di tre mesi dall'uscita, Santa Monica Studio, tramite una serie di post sui propri canali di comunicazione ufficiali, ha voluto ringraziare i fan della serie per il raggiungimento di un ulteriore traguardo: quello delle 11 milioni di copie vendute di God of War Ragnarok. Si tratta di un risultato davvero eccellente se si considera il breve lasso di tempo nel quale è stato ottenuto, durante il quale Sony è dunque riuscita a piazzare altre 5,9 milioni di copie del gioco.

Al giorno d'oggi, invece, dopo altri 5 mesi, a che punto sono le vendite di God of War Ragnarok? Sfortunatamente, non disponiamo di un dato preciso in questi termini, ma è comunque possibile fare delle previsioni, basandoci sui risultati di vendita precedentemente descritti e sulla curva di vendita tipica di una esclusiva di punta del catalogo PlayStation. Considerando, inoltre, che il gioco dispone di un potenziale bacino di utenza pari alla quantità di console PS4 e PS5 sommate tra loro, per un totale di circa 150 milioni di console totali, è possibile stimare che God of War Ragnarok abbia piazzato qualche altro milione di copie, attestandosi tra le 12 e le 14 milioni di copie. È infatti probabile che, al raggiungimento di quota 15 milioni di copie il publisher avrebbe rilasciato una comunicazione ufficiale in merito, come fatto per il superamento delle 11 milioni di copie.

Questi numeri non devono comunque stupire: infatti, secondo un ex Sony God of War è il brand PlayStation più forte in assoluto per merchandising.