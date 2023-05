Ha venduto di più GTA 5 oppure Minecraft? Una bella lotta!

Grand Theft Auto V e Minecraft: due opere che non hanno praticamente nulla in comune e sono molto lontani tra loro in termini di stile, gameplay ed atmosfera. C'è però un dettaglio che li accomuna: sono i due giochi più venduti della storia videoludica.

Le opere targate rispettivamente Rockstar Games e Mojang sono state pubblicate per la prima volta rispettivamente nel 2013 e nel 2011, per poi essere convertite su sistemi multipli attraverso più generazioni. Si tratta di veri e propri mastodonti a livello commerciale, ma chi tra GTA V e Minecraft ha effettivamente venduto di più?

Ebbene, a vincere questo specifico confronto è proprio Minecraft, ed anche per netto distacco: con le sue attuali 238 milioni di copie vendute, il famosissimo sandbox è in cima all'elenco dei videogiochi più venduti di sempre e per ora non sembra esserci nessuno all'orizzonte pronto a rubargli la corona. GTA V è comunque al secondo posto della classifica con risultati comunque incredibili, avendo ufficialmente piazzato ad oggi la bellezza di 175 milioni di unità. Da dire inoltre che, oltre ad essere rivolto ad ogni tipo di pubblico, Minecraft è stato pubblicato su un maggior numero di dispositivi a differenza dell'ultimo GTA principale, permettendogli così di accrescere più facilmente e più velocemente i suoi numeri.

Restando sempre in tema di curiosità commerciali, volete invece scoprire qual è il gioco Xbox 360 più venduto di sempre?