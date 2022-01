Quanto ha venduto GTA 5 in tutto il mondo? Il gioco Rockstar non smette di stupire

Grand Theft Auto V è uno dei videogiochi di maggior successo di ogni epoca. Sebbene sia uscito nell'ormai lontano settembre del 2013 su PS3 e Xbox 360, il classico di Rockstar Games continua ancora oggi ad essere in cima alle classifiche di vendita grazie alle riedizioni per PS4, Xbox One e PC, oltre alla spinta data da GTA Online.

A quasi nove anni dal suo originale debutto, dunque, quanto ha venduto in tutto Grand Theft Auto V? L'ultimo aggiornamento ufficiale sui risultati commerciali fornito da Take Two Interactive risale al novembre del 2021 e ci dice che l'avventura di Michael, Franklin e Trevor ha venduto l'incredibile cifra di 155 milioni di copie, calcolando ovviamente tutte le versioni in commercio. Numeri da capogiro che pongono GTA V al secondo posto dei giochi più venduti di sempre, dietro unicamente a Minecraft con le sue 238 milioni di copie.

I dati di vendita di GTA V non tengono al momento conto dei mesi successivi alle ultime stime di Take Two, pertanto è altamente probabile che i dati siano aumentati ulteriormente. Il tutto senza dimenticare il futuro arrivo delle edizioni next-gen, sebbene le ultime voci di corridoio parlino di un nuovo rinvio di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S a causa di difficoltà nello sviluppo.

Ad essere clamorosi non sono comunque soltanto i successi del quinto capitolo: la serie GTA ha venduto 355 milioni di copie sin dal suo inizio, avvenuto su PC e sulla prima PlayStation nel 1997.