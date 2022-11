Quanto ha venduto GTA The Trilogy: The Definitive Edition?

NEl suo ultimo report finanziario, Take Two ha scelto di non rivelare i dati di vendita precisi di Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, discussa raccolta comprendente GTA 3, Vice e San Andreas. Osservando con attenzione i dati del documento ufficiale, in ogni caso, TweakTown potrebbe essere riuscita ad estrapolare un numero.

Dall'ultimo report finanziario emerge innanzitutto che nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022/2023 (da luglio a settembre 2022) l'intero franchise di Grand Theft Auto 5 ha raggiunto quota 385 milioni di copie vendute, in aumento di 5 milioni rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2022/2023 (da marzo a giugno 2022). Stavolta, però, a guidare l'intera saga potrebbe non essere stato GTA 5, dal momento che il quinto episodio non ha visto una crescita rilevante: TweakTown ha giustamente fatto notare che nell'ultimo trimestre GTA 5 ha venduto meno di 1 milione di unità, visto che nel report viene indicato nuovamente il totale di 170 milioni, lo stesso identico dato già riportato nel trimestre precedente. Che si tratti di un primo segnale di rallentamento dopo 9 anni di strabordante successo?

Una domanda è dunque sorta spontanea: a quale gioco è principalmente dovuta la crescita di tutto il franchise? Il nome più plausibile è chiaramente quello di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, l'unico altro gioco "moderno" della serie. Dal momento che l'ultimo aggiornamento relativo alla raccolta parlava di 10 milioni di copie vendute (già di per sé un bottino niente male per un'operazione tanto criticata), secondo TweakTown nell'ultimo trimestre potrebbe aver venduto almeno 4 milioni di copie, raggiugendo quindi un totale di almeno 14 milioni di copie.