Quanto ha venduto It Takes Two? Più di quanto possiate immaginare

It Takes Two, l'ultimo gioco di Josef Fares (autore di Brothers A Tale of Two Sons e A Way Out) è stato premiato come miglior gioco del 2021 ai The Game Awards ed ha conquistato numerosi premi in giro per il mondo, venendo acclamato da pubblico e critica. Ma quanto ha venduto esattamente?

Su Twitter, lo studio Hazelight fa sapere che It Takes Two ha venduto cinque milioni di copie, un numero che ha stupito anche la compagnia stessa, dal momento che parliamo di un prodotto certamente molto particolare, un gioco co-op che oltretutto non ha goduto di una campagna marketing paragonabile a quella di altri giochi AAA con maggior visibilità sul mercato.

Certamente la premiazione di It Takes Two come miglior gioco dell'anno ai Game Awards ha acceso i riflettori su questo titolo, capace di battere titoli più blasonati come Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart e Resident Evil Village.

It Takes Two è scontato del 60% in questi giorni e EA ha annunciato l'arrivo di nuove celebrazioni per la festa di San Valentino, del resto non esiste quest'anno un gioco più adatto di It Takes Two per divertirsi in coppia con la propria dolce metà nel giorno più romantico dell'anno.