Quanto ha venduto Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch?

Uscito a fine gennaio, Leggende Pokemon Arceus ha registrato numeri estremamente positivi nella prima settimana di presenza sul mercato, con Nintendo che ha annunciato di aver distribuito oltre 6.5 milioni di copie in tutto il mondo.

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, Nintendo ringrazia gli oltre 6.5 milioni di avventurieri che hanno esplorato la regione di Hisui, sicuramente un buon successo considerando la particolare natura del progetto, e questi numeri sono destinati a crescere dal momento che il gioco sembra stia vendendo particolarmente bene in tutti i principali mercati.

In particolare in Giappone Leggende Pokemon Arceus ha venduto 1.425 milioni di copie nel primo weekend, registrando la seconda miglior settimana in assoluto per un gioco su Nintendo Switch, secondo solo a Animal Crossing New Horizons, il gioco più venduto di sempre in Giappone, avendo rotto il precedente record detenuto da Super Mario Bros per NES.

Una buona accoglienza quindi per Leggende Pokemon Arceus, nonostante le polemiche legate ad un comparto tecnico al di sotto delle aspettative e una certa ripetitività per quanto riguarda alcuni aspetti del gameplay. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Leggende Pokemon Arceus a cura di Cydonia, il gioco è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch in formato fisico e digitale.