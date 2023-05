Quanto ha venduto Metal Gear Solid? Ecco il gioco più famoso ed amato

Cominciata nel lontano 1987 con l'originale Metal Gear per MSX, la serie di Metal Gear Solid si è presto imposta come una delle più amate dai giocatori di tutto il mondo, arrivando a vendere decine di milioni di copie in oltre 35 anni di storia.

Di preciso sappiamo che la serie di Metal Gear Solid ha venduto quasi 60 milioni di copie, 59.8 milioni per l'esattezza, calcolando ogni singolo titolo pubblicato da Konami nel corso del tempo. Ma sappiamo anche qual è il gioco di Metal Gear Solid più venduto in assoluto? Il primato spetta a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty: calcolando tutte le versioni del gioco pubblicate, il secondo capitolo della serie è arrivato a quota 8.598.684 copie, un risultato fin qui mai raggiunto da nessun altro esponente del brand.

La seconda posizione se l'aggiudica invece Metal Gear Solid V The Phantom Pain, arrivato a 7.165.940 unità totali. In terza posizione, di poco più indietro, troviamo invece l'originale Metal Gear Solid, che ha piazzato in tutto 7 milioni di copie. Per quanto riguarda invece Metal Gear Solid 3 Snake Eater, uno degli episodi più amati dai fan, il terzo capitolo arriva a 6.253.339 copie complessive calcolando ogni sua versione messa in commercio. Da molto tempo si parla del possibile annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake, che potrebbe concretizzarsi da un momento all'altro.