Quanto ha venduto Monster Hunter Rise? Il gioco Capcom è un successo

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise ha raggiunto e superato quota otto milioni di copie distribuite, numero che include sia le unità fisiche sia i download digitali da Nintendo eShop e Steam.

Il gioco ha piazzato quattro milioni di unità nella prima settimana a marzo, per poi raggiungere i cinque milioni di copie a inizio aprile e superare le sei milioni di unità vendute a fine mese. A fine maggio le copie distribuite ammontavano a sette milioni. Per fare in confronto, Monster Hunter World ha venduto cinque milioni di pezzi nella prima settimana per piazzare poi 8.3 milioni alla fine del sesto mese di presenza sul mercato.

La serie Monster Hunter è iniziata ufficialmente nel 2004 con il primo episodio su PS2 e ad oggi ha venduto oltre 78 milioni di pezzi risultando estremamente popolare in Giappone e riscuotendo un sempre maggior successo anche in Occidente. Monster Hunter Rise è stato pubblicato a marzo 2021 in esclusiva su Nintendo Switch mentre la versione PC è uscita il 13 gennaio 2022 con supporto per il 4K, filtri grafici e altre funzionalità avanzate. Capcom continuerà a supportare il gioco e durante l'estate arriverà l'espansione Monster Hunter Rise Sunbreak, maggiori dettagli sono attesi nei prossimi mesi.