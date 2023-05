Quanto ha venduto Mortal Kombat? I dati aggiornati al 2023

A seguito della presentazione di Mortal Kombat 1, Warner Bros Games ha aggiornato i dati di vendita di Mortal Kombat, serie di videogiochi nata nel 1992 e che sta festeggiando dunque il trentesimo anniversario.

Mortal Kombat ha venduto oltre 80 milioni di copie, superando anche il rivale Street Fighter di Capcom. Mortal Kombat 1 si presenta come una reimmaginazione dell'universo di MK, come confermato da David Haddad, presidente di Warner Bros Games:

"Con Mortal Kombat 1 stiamo reimmaginando l'universo di un franchise leggendario, che ha conquistato i giocatori per più di 30 anni e continua a superarsi di volta in volta. NetherRealm Studios continua a spingere in avanti la serie in modi audaci, che hanno portato a una crescita costante del pubblico globale, e crediamo che Mortal Kombat 1 continuerà ad attirare nuovi giocatori e a entusiasmare i fan più accaniti."

Anche Ed Boon cita chiaramente la natura reboot di questo nuovo episodio:

"Mortal Kombat 1 segna un nuovo inizio per il franchise e non potremmo essere più emozionati di condividere questa nuova storia, accompagnata dalla reinterpretazione dei personaggi classici, con i nostri fan. Inoltre, introdurremo i combattenti Kameo, che aggiungeranno al gruppo una schiera unica di compagni. Molto presto vi mostreremo con piacere questa feature e altri nuovi elementi di gioco."

Mortal Kombat 1 esce il 19 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, non sono previste versioni per PS4 e Xbox One.