Quanto hanno venduto NieR Automata e Replicant? Square Enix aggiorna i dati

Da diverso tempo la serie di NieR ha fatto breccia nel cuore dei giocatori, grazie in particolare a NieR Automata che ha saputo convincere critica e pubblico con le sue qualità ludiche, artistiche e narrative. Anche NieR Replicant, riedizione dell'originale NieR, ha saputo regalare molte soddisfazioni ai fan.

L'impatto avuto dalle due opere, in particolare da Automata, si è di conseguenza riflettuto sul fronte commerciale. Stando ai nuovi dati aggiornati diffusi da Square Enix, NieR Automata ha piazzato in totale oltre sette milioni di copie dal lancio (avvenuto nel febbraio del 2017 in Giappone su PS4, ed un mese dopo anche in Europa e Stati Uniti, anche in versione PC), calcolando sia le versioni fisiche che quelle digitali. Nel corso degli anni, l'apprezzato Action/RPG è stato riproposto anche su Xbox One (nel 2018), per poi sbarcare infine anche su Nintendo Switch nel 2022 tramite la The End of YoRHa Edition (per maggiori dettagli eccovi il nostro speciale su NieR Automata per Nintendo Switch)

Numeri molto più contenuti per NieR Replicant, pubblicato comunque in tempi molto più recenti: dal debutto su PC, PS4 e Xbox One avvenuto nell'aprile del 2021 sono state vendute più di un milione e mezzo di copie. Risultati comunque positivi per una serie che rischiava di non proseguire: in origine, infatti, Square Enix era scettica sulle potenzialità di NieR Automata alla luce del limitato successo dell'originale NieR, spingendo in questo modo il producer Yosuke Saito a minacciare di licenziarsi.

Come abbiamo visto, i fatti sono andati molto diversamente, e la serie di NieR gode adesso di un seguito molto più consistente a livello globale rispetto al passato.