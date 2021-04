Quanto ha venduto la Nintendo Switch dal lancio?

Nintendo Switch è innegabilmente un successo planetario, la console della casa di Kyoto ha conquistato in pochissimi anni milioni di giocatori, ma quanto ha venduto Nintendo Switch esattamente dal quel lontano marzo 2017 ad oggi?

Il dato più recente che abbiamo è aggiornato al 31 dicembre 2020 e parla di 79.87 milioni di Switch vendute in tutto il mondo, 21 milioni solo nel 2020. Sappiamo inoltre che 19.410.740 di Switch sono state vendute in Giappone tanto che si tratta della sesta console più venduta di sempre nel paese del Sol Levante:

Nintendo DS - 32.990.000

Game Boy - 32.470.000

Nintendo 3DS - 24.730.000

PlayStation 2 - 21.980.000

PSP - 19.690.000

Nintendo Switch - 19.410.740

Nintendo NES - 19.350.000

PlayStation - 18.855.000

Super NES - 17.170.000

Game Boy Advance - 16.960.000

Nintendo Switch continua a vendere bene anche in Europa e Nord America e secondo gli analisti non mancherà molto per superare il traguardo delle 100 milioni di console vendute, probabilmente questa cifra verrà raggiunto entro la fine dell'anno in corso.

Secondo alcuni rumor Nintendo presenterà questa estate la nuova Switch PRO con uscita prevista per la stagione natalizia, una novità che potrebbe far schizzare ulteriormente le vendite delle console della famiglia Switch, magari anche in seguito ad un calo di prezzo per i modelli Standard e Lite.