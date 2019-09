Quanto ha venduto Nintendo Switch Lite al lancio nel Regno Unito? - Aggiornata

Secondo un rapporto di GamesIndustry.biz, che ha raccolto i dati di vendita di numerosi tetailer del Regno Unito, durante la settimana di lancio, Nintendo Switch Lite avrebbe venduto circa 13.500 unità.

I giudizi definitivi relativi al successo o meno del lancio della piccola portatile Nintendo sono ancora prematuri: secondo i rivenditori britannici infatti la crescita di Switch Lite avverrà nei prossimi mesi in concomitanza con l’arrivo di Pokemon Spada e Scudo (che sarà giocabile in anteprima alla Milano Games Week), titolo cardine per spingere le vendite della piattaforma tra un pubblico più ampio che cerca un’alternativa economica alla versione standard. Senza dimenticare che potrebbe diventare un regalo perfetto per le festività natalizie.



In Giappone Nintendo Switch Lite ha venduto 177.000 pezzi in tre giorni, la casa di Kyoto non ha mai comunicato le sue aspettative mentre la società di analisi Citibank aveva previsto 300.000 unità vendute al lancio, numero tarato verso l'alto e non troppo in linea con gli attuali trend del mercato.



Il vero successo di Nintendo Switch Lite potrà essere misurato solo dopo il Natale. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Nintendo Switch Lite. Voi cosa ne pensate?