Quanto ha venduto la PlayStation 5 dal lancio ad oggi?

Quanto ha venduto PS5? La console Sony di nuova generazione è stata lanciata nel novembre 2020 in Europa, Stati Uniti e Giappone ma come sono andate le vendite di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition in questi mesi?

L'ultimo dato ufficiale risale a febbraio, quando Sony ha annunciato di aver distribuito 4.5 milioni di PS5 al 31 dicembre 2020 con 3.4 milioni di console vendute al lancio e il resto nelle settimane successive, chiudendo l'anno con 4.5 milioni di pezzi distribuiti. Non ci sono purtroppo dati precisi per quanto riguarda i primi mesi del nuovo anno dal momento che l'ultimo report finanziario di Sony risale a febbraio e prendeva in esame solamente le vendite fino alla fine del 2020.

E' difficile quantificare quanto possa avere venduto PlayStation 5 dall'inizio del 2021 considerando che le scorte sono ancora limitate e che la console non è in vendita nei negozi ma solamente online, situazione che accomuna buona parte dei paesi del mondo con pochissime eccezioni come il Giappone.

La speranza degli analisti è che Sony riesca a risolvere i problemi di scorte di PS5 nelle prossime settimane così da assicurare console disponibili per tutti tra la primavera e l'estate, mettendo così fine al fenomeno degli scalper e dei bot che ha caratterizzato questi primi mesi del 2021.