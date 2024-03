Quanto ha venduto la PS1? I numeri della prima console targata Sony

Nel dicembre del 1994 Sony ha fatto la storia distribuendo in Giappone la prima PlayStation, sbarcata nel corso dell'anno seguente anche in Stati Uniti ed Europa rivelandosi un successo incredibile. Ma di preciso quanto ha venduto la PS1 nel corso degli anni?

La PlayStation originale ha registrato numeri incredibili per l'epoca: ufficialmente sono 102,49 milioni le unità vendute a livello globale attraverso tutti i modelli della piattaforma diffusi sul mercato (contando dunque anche la PS One arrivata nel 2000). Tali dati hanno reso il sistema targato Sony quello di maggior successo della sua generazione, con vendite largamente superiori alle altre console principali disponibili sul mercato in quegli anni: il Nintendo 64 è infatti arrivato a 32,93 milioni di unità, mentre il Saturn targato SEGA non è andato oltre le 9,26 milioni di console.

PS1 viene poi superata dalle 155 milioni di unità di PlayStation 2, ma si è invece mantenuta superiore alle vendite totali di PlayStation 3, che si sono fermate a 87,4 milioni. A prescindere l'originale PlayStation resta una delle piattaforme per videogiochi più significative di tutti i tempi, capace di rivoluzionare per sempre l'industria grazie anche ai numerosi capolavori che ha ospitato con il passare degli anni. Un sistema che tra l'altro è andato avanti per tanti anni: la produzione a livello globale è infatti cessata nel marzo del 2006, quasi 12 anni dopo l'iniziale esordio sul mercato.



In chiusura, sapete qual è il gioco più raro di PS1?

