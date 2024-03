Quanto ha venduto la PS2? Tantissimo, un record storico forse imbattibile

Dopo aver fatto jackpot con le incredibili vendite della prima PlayStation, Sony entra ancora di più nella storia con la successiva PlayStation 2, una delle console più popolari ed amate di sempre. Anzi, sarebbe più corretto dire la numero uno in assoluto guardando i risultati commerciali.

Quanto ha venduto la PS2 nel corso degli anni? Tanto, davvero tantissimo: ufficialmente sono oltre 155 milioni le unità piazzate in tutto il mondo, un record che rende il monolite nero la console per videogiochi più venduta di tutti i tempi. PS2 ha dunque stravolto il panorama videoludico con il suo incredibile impatto, sostenuto da innumerevoli giochi eccezionali che hanno regalato emozioni e ricordi indelebili a tutti gli appassionati.

Gli ultimi dati di vendita ufficiali targati Sony risalgono al 31 marzo 2012, con la piattaforma che è poi uscita di produzione a livello globale nel gennaio del 2013. Tuttavia si stima che PS2 abbia continuato a vendere anche dopo la fine definitiva del suo ciclo vitale: secondo portali come Statista, infatti, al settembre 2023 sarebbero almeno 158 milioni le unità vendute in tutto il mondo, con oltre 55 milioni di pezzi piazzati nella sola Europa.



PS2 detiene dunque da oltre un decennio un record storico, in attesa di scoprire se prima o poi ci sarà un'altra console a superare questi numeri leggendari.

