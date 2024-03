Quanto ha venduto la PS3 nel corso degli anni? I dati precisi

Distribuita inizialmente in Giappone e Stati Uniti nel novembre del 2006 per poi arrivare anche in Europa il successivo marzo del 2007, PlayStation 3 non ha venduto quanto le due console Sony precedenti ma nel corso degli anni è comunque riuscita a ritagliarsi il suo ampio spazio all'interno del mercato videoludico.

Di preciso quanto ha venduto la PS3 nel corso degli anni? Gli ultimi dati aggiornati da Sony risalgono al marzo del 2017, quando la produzione della piattaforma era già stata interrotta da tempo in larga parte del mondo, e in totale sono state 87.4 milioni le PS3 vendute da Sony. Con questi numeri la terza console casalinga del colosso nipponico supera di pochissimo i risultati della Xbox 360 di Microsoft, arrivata ad 84 milioni, ma non si avvicina ai dati di Nintendo Wii, che ha piazzato ben 101.63 milioni di unità.

PS3 non ha raggiunto lo stesso successo commerciale dei predecessori, con la prima PlayStation che ha toccato quota 102,4 milioni e la PlayStation 2 che con le sue 155 milioni di piattaforme piazzate a livello globale è la console per videogiochi più venduta di sempre.

Nonostante siano passati anni dalla sua uscita dal mercato, la terza console casalinga di Sony è ancora viva a sorpresa: PS3 ha ricevuto un nuovo update nel febbraio del 2024 volto a migliorare le performance di sistema.