Quanto ha venduto la PS4? Molto più di PS1 e PS3, i dati ufficiali

Sebbene abbia ora lasciato il passo a PlayStation 5, PlayStation 4 continua ad essere una presenza concreta sul mercato videoludico e nelle case di milioni di giocatori, considerato anche la pubblicazione ancora regolare di produzioni cross-gen per la precedente console Sony, campionessa di vendite nel suo ciclo vitale.

A tal proposito, appunto, quanto ha venduto la PS4 in totale? Stando ai dati ufficiali del colosso nipponico aggiornati al 31 marzo 2022, la quarta console casalinga di Sony ha piazzato 117,2 milioni di unità in tutto il mondo e contando ogni modello in commercio tra standard, PS4 Slim e PS4 Pro. Con l'avvento della nuova generazione, la compagnia giapponese ha smesso di aggiornare i risultati commerciali della sua precedente piattaforma per concentrarsi soltanto su PS5, ma in ogni caso si tratta di numeri di tutto rispetto. PS4 ha infatti superato le vendite della prima PlayStation, che ammontano a 102,49 milioni, così come è andata molto più lontano rispetto a PS3, che si è fermata ad 87,4 milioni.

Molto lontani invece i numeri di PS2, che rimane la console per videogiochi più venduta della storia con le sue oltre 155 milioni di unità piazzate a livello globale. In ogni caso PS4 si è rivelata un grande successo per Sony, in attesa di scoprire in futuro a quanto ammonteranno le vendite totali di PS5 una volta concluso il suo ciclo vitale.

