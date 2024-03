Quanto ha venduto la PSP? I numeri della prima console portatile Sony

Divenuta in realtà in Giappone nel dicembre del 2004 ed arrivata poi anche in Stati Uniti ed Europa nel corso del 2005, la PlayStation Portable ha segnato l'esordio di Sony sul mercato delle console portatili, andando a scontrarsi direttamente con il DS di casa Nintendo.

E sebbene PSP non sia riuscita a superare la piccola piattaforma a due schermi della Grande N (andata oltre le 154 milioni di unità vendute a livello globale), per Sony si è trattato comunque di un successo. Quanto ha venduto la PSP in totale? Secondo quanto dichiarato da Shawn Layden, ex presidente di Sony Interactive Entertainment America, PSP ha venduto in totale 82,5 milioni di unità in tutto il mondo.

Pur senza superare il DS, PSP è dunque riuscita a ritagliarsi un ampio spazio nel mercato videoludico grazie non solo al suo nome ed alle sue caratteristiche tecniche, ma anche per l'ampio parco titoli che ha offerto ai fan nel corso degli anni, ricco di produzioni dalla qualità: tra i migliori giochi per PSP troviamo ad esempio nomi quali God of War Chains of Olympus e Ghost of Sparta, Metal Gear Solid Peace Walker, GTA Liberty City Stories e Vice City Stories, e le serie di Patapon e LocoRoco. La qualità non è affatto mancata, motivo per cui PSP è rimasta nel cuore degli appassionati PlayStation.

