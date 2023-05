Quanto ha venduto Red Dead Redemption 2 fino ad oggi?

Puntuale come ogni trimestre, è arrivato un nuovo report finanziario di Take-Two. L'azienda americana ha promesso grandi cose per il futuro, suggerendo che GTA 6 potrebbe uscire tra il 2024 e il 2025, e aggiornato i dati di vendita dei suoi più grandi blockbuster, Red Dead Redemption 2 incluso: curiosi di sapere quanto ha venduto il western?

Tanto, ma proprio tanto! Pur non potendo competere con quel fenomeno di Grand Theft Auto 5, che ha dimostrato di giocare in un campionato del tutto differente aggiornando la conta delle copie vendute a ben 180 milioni, Red Dead Redemption 2 si difende benissimo con ben 53 milioni di copie vendute. Il dato è aggiornato al 31 marzo 2023 e comprende tutte le unità piazzate fin dal lancio avvenuto il 26 ottobre 2018. La serie nella sua totalità ha invece raggiunto quota 75 milioni.

Mica male, vero? Si tratta di un numero eccezionale e indubbiamente fuori dalla portata della maggior parte degli altri publisher e sviluppatori. Impressionante anche la cavalcata compiuta da Red Dead Redemption 2 nel corso degli anni: nel novembre del 2018, pochi giorni dopo il lancio, aveva già raggiunto le 17 milioni di copie vendute, diventate poi 24 milioni a maggio 2019, 31 milioni a maggio 2020, 39 milioni a novembre 2021, 46 milioni a novembre 2022, 50 milioni a febbraio 2023 e infine le 53 milioni attuali.

Red Dead Redemption 2 non ha praticamente mai smesso di vendere, nonostante la scarsa attenzione riservata da Rockstar Games a Red Dead Online, purtroppo lasciato al suo destino, e la mancata pubblicazione di versioni ottimizzate per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Alla luce di ciò, ci sentiamo di dire che Red Dead Redemption 2 conserva ancora un bel po' di potenziale, che potrebbe tranquillamente esprimere con una ripubblicazione sulle console dell'attuale generazione, come già fatto da GTA 5.