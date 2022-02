Quanto ha venduto Resident Evil 3 Remake di Capcom?

Capcom ha annunciato che Resident Evil 3 Remake ha raggiunto e superato quota cinque milioni di copie distribuite, dato che include sia le unità fisiche che i download digitali da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

Resident Evil 3 è una "reimmaginazione" dell'originale Resident Evil 3 Nemesis uscito nel 1999 sulla prima PlayStation, sviluppato con l'Unreal Engine e aggiornato con le più recenti tecnologie. Premiato al Tokyo Game Show 2021 con il riconoscimento Award for Excellence, il gioco ha riscosso un buon successo di pubblico e critica e al 31 dicembre 2021 ha superato quota cinque milioni di unità vendute.

La serie Residen Evil ha venduto 123 milioni di copie dal 1996 ad oggi, oltre a Resident Evil 3 Remake si segnala il successo di Resident Evl 2 Remake e Resident Evil 7 Biohazard con rispettivamente 9.3 e 10.6 milioni di unità distribuite in tutto il mondo. Il recente Resident Evil Village ha venduto 5.7 milioni di copie dal maggio 2021.

Più volte si è parlato di una riedizione di Resident Evil 3 Remake ottimizzata per PS5 e Xbox Series X/S, con nuovi contenuti e migliorie, tuttavia il publisher ha più volte dichiarato come non siano previsti DLC, espansioni o altre riedizioni per il gioco.