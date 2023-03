Quanto ha venduto Resident Evil 4 Remake? I dati di vendita aggiornati

Uscito il 24 marzo scorso su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S, Resident Evil 4 Remake sembra essere stato un successo per Capcom, la casa di Osaka ha diffuso i dati di vendita relativi alle prime 48 ore di presenza sul mercato, decisamente positivi.

Nel primo weekend, Resident Evil 4 Remake ha raggiunto e superato quota tre milioni di unità distribuite, cifra che include sia le copie fisiche spedite ai rivenditori sia i download digitali. Ad oggi la saga di Resident Evil ha venduto oltre 135 milioni di copie dal 1996, un successo che dura da ben 27 anni e che continua a registrare numeri importanti, come sottolineato dal publisher giapponese.

Resident Evil 4 Remake è la riedizione del quarto episodio della serie uscito nel 2005 su GameCube e in seguito su PS2 e altre piattaforme, Capcom ha rinnovato il gameplay e il comparto tecnico presentando un remake realizzato con il RE Engine, lo stesso motore che anima i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3.

Capcom si è detta soddisfatta dell'accoglienza ricevuta dal remake di RE4 e continuerà a lavorare per supportare il gioco, la modalità Mercenari di Resident Evil 4 esce il 7 aprile come aggiornamento gratis ed è in sviluppo anche la modalità VR per la Realtà Virtuale.