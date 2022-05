Uscito il 7 maggio 2021 su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox, Resident Evil Village si è velocemente imposto come un titolo di successo, lodato non solo dalla critica ma anche dal pubblico, che lo ha premiato con vendite consistenti sin dal debutto sul mercato. Un successo proseguito anche mesi dopo la pubblicazione.

Ma esattamente quanto ha venduto Resident Evil Village? L'ottavo capitolo dell'iconica serie horror di Capcom ha raggiunto le 6.1 milioni di copie vendute in tutto il mondo, dimostrando ancora una volta quanto il brand sia forte sul piano economico e con la possibilità di poter crescere ulteriormente in futuro, come accaduto anche per i più recenti giochi del brand che continuano a registrare risultati importanti sul fronte commerciale.

I dati sono aggiornati a maggio 2022, con l'opera che già a dicembre 2021 aveva toccato quota 5.7 milioni di copie, segno di come ulteriori 400.000 unità siano state piazzate nel corso dei primi mesi del nuovo anno. Considerato inoltre che Resident Evil Village riceverà un DLC in futuro, la possibilità che il gioco possa crescere sempre di più in termini di vendite è molto concreta, sebbene per il momento il promesso contenuto aggiuntivo non è stato ancora mostrato ufficialmente dalla software house giapponese. E restando in tema, sapete qual è il gioco di Resident Evil più venduto di sempre? Chissà se Village riuscirà mai a superarlo.