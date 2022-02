Quanto ha venduto Resident Evil Village di Capcom?

Capcom ha annunciato che Resident Evil ha venduto oltre 123 milioni di copie dal 1996 ad oggi confermandosi come una delle serie di maggior successo del mondo dei videogiochi. Ma quanto ha venduto Resident Evil Village?

Uscito nel maggio 2021, Resident Evil Village è il più recente gioco della serie e al 31 dicembre 2021 ha piazzato 5.7 milioni di copie su PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Numeri che permettono al gioco di superare con una certa agilità Resident Evil 3 (fermo a quota 4.9 milioni di unità) ma che piazzano Village sotto a Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7 Biohazard per quanto riguarda le vendite. Nello specifico Resident Evil 2 Remake ha raggiunto quota 9.3 milioni di copie distribuite mentre Resident Evil 7 Biohazard ha fatto ancora meglio con 10.6 milioni di unità vendute.

La "corsa" di Resident Evil Village non è ancora terminata, Capcom ha fatto capire che interessanti novità sono attese per quest'anno ed effettivamente il publisher non ha ancora annunciato DLC ed espansioni per il gioco, non è escluso che una serie di contenuti aggiuntivi per la storia di Resident Evil Village possano essere pianificati per il lancio tra il 2022 e il 2023.