Dark Souls è divenuto un fenomeno di culto tra gli appassionati di tutto il mondo, che si sono cimentati in massa con le ardue sfide della trilogia sviluppata da From Software restando stregati dai loro oscuri mondi di gioco, l'elevata qualità delle boss fight e l'affascinante lore di ciascun capitolo.

Ma di preciso quanto ha venduto la serie di Dark Souls? Stando ai dati comunicati ufficialmente da Bandai Namco e From Software, e risalenti al maggio del 2020, i tre episodi hanno venduto nel complesso 27 milioni di copie in tutto il mondo calcolando tutte le versioni esistenti dei vari giochi, dunque non solo le versioni originali ma anche le varie remastered e riedizioni pubblicate nel corso del tempo.

A Dark Souls III spetta il primato del capitolo di maggior successo, avendo venduto da solo oltre 10 milioni di unità: nel periodo del suo esordio, avvenuto nel 2016, entro due mesi fu capace di raggiungere le 3 milioni di copie, all'epoca il migliore mai registrato da un prodotto dello sviluppatore giapponese. Segue a ruota il primo Dark Souls con 5.5 milioni distribuiti tra la versione originale del 2011 e la successiva Prepare To Die Edition (ma non è chiaro quanto abbia effettivamente venduto Dark Souls Remastered). Dark Souls II, invece, ha toccato 2.5 milioni, numero ulteriormente cresciuto con la pubblicazione della Scholar of the First Sin.

E dopo aver scoperto i dati di vendita, ecco anche qual è il Dark Souls più bello. Volete scoprire infine in che ordine giocare i Dark Souls per seguirne la storia?